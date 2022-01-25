Москва, 25 января, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Рэпер Bah Tee (Бахтияр Алиев) представил новую песню под названием «Твой последний шанс». Композиция доступна для прослушивания с 25 января.

Скриншот видео на YouTube Рэпер Bah Tee

В записи трека приняла участие певица Turken (Туркен Салманова). Музыкальное видео на песню за несколько часов набрало более 40 тыс. просмотров и попало в русскоязычные тренды YouTube.

Добавим, что песня «Твой последний шанс» — не первая совместная работа Bah Tee и Turken. За последний месяц они уже выпустили три трека, в том числе песню на их родном азербайджанском языке под названием Tekkanatlılar.