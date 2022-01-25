Москва, , 19:23 — REGNUM 20-летний российский центральный нападающий Артур Максимчук, выступавший за «Сатурн», перешел в московский «Спартак». «Красно-белые» заплатили клубу из ФНЛ-2 23 тысячи евро за трансфер молодого футболиста.

При этом трансферная стоимость Максимчука, согласно данным портала transfermarkt, составляет 250 тысяч евро. В «Сатурн» футболист перешел 18 февраля 2020 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента.

В текущем сезоне второй Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ-2) Артур Максимчук принял участие в двадцати матчах за «Сатурн» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.