Нефтеюганск, Югра, 25 января, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) в одном из частных детских садов зарегистрированы 18 случаев заражения ротавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель главного врача по детству Нефтеюганской окружной клинической больницы Вера Козаренко.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Я самый больной в мире человек

Ранее в социальных сетях Югры появились фейковые сообщения о массовом отравлении в детском саду. Тем временем девять воспитанников детсада и один сотрудник были госпитализированы с ротавирусной инфекцией и спустя два дня выписаны из больницы.

«С 20 по 26 января работа двух филиалов детского сада приостановлена. За это время будет проведена дезинфекция всех помещений учреждения», — отметила Вера Козаренко.

Как ранее сообщал ИА REGNUM заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров, ротавирус вполне возможно подхватить зимой. По его словам, зима — не сезон для этой инфекции, но заразиться ей вполне возможно, так как вирус круглогодичный и передается контактно-бытовым путем.