София, 25 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Транспортная комиссия мэрии столицы Болгарии одобрила общественную инициативу по продлению запрета на движение софийских городских автобусов в ночное время до 30 апреля нынешнего года. Об этом 25 января сообщает болгарская газета «24 часа».

Автобус

Согласно официальной информации, на этот шаг представители муниципалитета пошли из-за распространения пандемии COVID-19 и введения новых карантинных мер.

«Нет смысла выводить на линии дополнительные транспортные средства, — говорится в заявлении чиновников мэрии. — Пассажиропоток падает, а ночью жители Софии практически не пользуются автобусами».

Кроме того, как отметили члены транспортной комиссии, в городском бюджете не предусмотрены дополнительные расходы на дезинфекцию автобусных салонов и ночные премиальные средства для водителей.

Напомним, на сегодняшний день основные автобусные маршруты в столице Болгарии обслуживаются до 23:00 по местному времени. Это вызывает массовое недовольство жителей Софии и гостей города.