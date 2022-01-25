Медногорск, Оренбургская область, 25 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области загорелся грузовой вагон. Пострадал один человек. По данному факту проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Возгорание произошло 25 января во время движения состава на перегоне Медногорск — Сара Южно-Уральской железной дороги. Товарные вагоны следовали без груза.

Поезд переведён на запасной путь станции Сара. Сопровождающий работник госпитализирован.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причина ЧП выясняется. Задержек в движении поездов не было.