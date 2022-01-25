Москва, , 19:10 — REGNUM Блогер Анна Полякова обратилась в Мещанский суд Москвы с иском против комика Гарика Харламова. Об этом 25 января сообщает АГН «Москва».

Гарик Харламов Скриншот с YouTube

По данным СМИ, иск о защите чести и достоинства Полякова подала также против телеканала ТНТ и компании Comedy Club Production. Причиной заявления стало использование её фотографии в одном из выпусков передачи Comedy Club без её разрешения.

Добавим, что Полякова требует компенсацию в 1 млн рублей. Она также хочет, чтобы выпуск шоу был удалён, а ответчики принесли публичные извинения.

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