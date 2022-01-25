Афины , 25 января, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Греческая компания Attiki Odos намерена выплатить компенсацию владельцу каждого транспортного средства, оказавшемуся в ловушке на шоссе из-за сильного снегопада, говорится в сообщении компании 25 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«После беспрецедентной и плотной снежной бури, которая произошла в Аттике в понедельник, и с чувством ощутимой солидарности с водителями и пассажирами, которые испытывали трудности на дорожной сети Аттики Одос, [компания] Attiki Odos Одос собирается предложить за каждое застрявшее транспортное средство 2000 евро», — сообщили в компании.

Технические детали процедуры будут объявлены позже, когда все транспортные средства будут зарегистрированы ответственными органами, уточнили в компании.

Уточняется, что сотрудники компании продолжают работать вместе с полицией, армией и пожарной командой, чтобы обеспечить безопасность транспортных средств и их пассажиров в неблагоприятных погодных условиях.