Киев, 25 января, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Новая партия «международной» технической помощи США доставлена на Украину, заявила 25 января заместитель украинского министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

U.S. Army Инструктор США на Украине

По её словам, в аэропорт Борисполь доставлены боеприпасы и «современное оборудование».

«Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из минобороны и посольства США в международном аэропорту Борисполь. В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения», — написала Маляр в Facebook.

При этом она выразила благодарность США за поддержку и помощь.

Напомним, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют об угрозе «российского вторжения» на Украину. При этом Киев с 2014 года заявлял, что войну с «российским агрессором» уже ведёт.