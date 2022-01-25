Москва, , 19:03 — REGNUM К 2030 году в агломерациях России обновят парк автобусов большого класса на 100%. Об этом 25 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическим вопросам.

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«К 2030 году в городских агломерациях планируем обновить 100% автобусов большого класса и 80% трамваев», — доложил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в восьми агломерациях планируется на инфраструктуре РЖД городские электрички. Кроме того, на 80% будет модернизирована трамвайная инфраструктура.