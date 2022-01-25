Осло, , 19:05 — REGNUM Для всех, кто приедет в Норвегию, с завтрашнего дня, 26 января, отменяется ранее действовавший из-за COVID-19 карантин, сообщили 25 января в пресс-службе правительства страны.

Взятие мазка. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Уточняется, что норвежский минздрав дал соответствующую рекомендацию, пояснив, что карантин по коронавирусу «больше не считается необходимым для инфекционного контроля».

Чтобы приезжего впустили в страну, он должен предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который был сделан не ранее чем за сутки до приезда. Кроме того, после прибытия приезжий должен сдать ещё один тест в течение суток.

Если результат отрицательный, никакого карантина, независимо от прививки, проходить не нужно. Если же тест показал COVID-19, приезжий должен самоизолироваться. Ещё одним условием для приехавших иностранцев названа необходимость заполнить регистрационную анкету.

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