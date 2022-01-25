25 января 2022 | Время чтения 4 мин

Экономика, торговля и инвестиции являются ключевыми для изменения правил мирового порядка после COVID-19. Сила, к которой стремятся государства, — это экономическая мощь, поддерживаемая различными источниками мягкой силы, такими как дипломатия и научный прогресс. Все эти факторы усиливают идею о растущем влиянии Китая не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, пишет в газете Jerusalem Post политаналитик Салем Алкетби (ОАЭ).

Климент Александров, , 20:10 — REGNUM Снижение стратегического интереса Соединенных Штатов Америки к Ближнему Востоку является главной темой в исследовательских кругах по всему миру. Причем споры часто сосредоточены не на возможности такого снижения, а на его пределах и последствиях для союзников США в регионе.

Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Какие сценарии конфликтов и влияния возможны между великими державами, чтобы заполнить стратегический вакуум, созданный сокращением роли США в регионе?

Всё началось много лет назад, когда Китай стал занимать все больше места в стратегиях сменявших друг друга администраций США. Нам нужно помнить, что бывший президент Барак Обама сформулировал стратегию ориентации на Восточную Азию, получившую название «Стержень», во время своего второго срока.

Одним из наиболее заметных результатов стало ядерное соглашение с Ираном в 2015 году, в основе которого лежала идея снижения напряженности в отношениях с Ираном и создания атмосферы, которая снизила бы протекционистскую роль США на Ближнем Востоке. Эта политика была продолжена при бывшем президенте Трампе и при президенте Джо Байдене.

Стратегия США изначально была направлена на сдерживание Китая путем расширения сотрудничества и партнерства между Вашингтоном и его восточноазиатскими союзниками, в частности странами АСЕАН. Но Китай продолжает свой экономический, торговый и военный подъем. В связи с кризисом, вызванным эпидемией COVID-19, и стремительным выводом войск США из Афганистана активизировалось обсуждение сильного стратегического подъема Китая.

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США продолжают полагаться на старые инструменты, такие как санкции против китайских компаний, чтобы остановить их продвижение к доминированию в мировой экономике, полагаясь исключительно на оборонные партнерские отношения с азиатскими странами. Продажи оружия оказались недостаточными для поддержания интенсивного сотрудничества между США и их стратегическими партнерами не только в Азии, но и во всех регионах мира.

Китай, с другой стороны, проводит всеобъемлющую политику экономического расширения, в частности инициативу «Пояс и путь», которая позволила Пекину создать прочную сеть стратегических альянсов, основанных на экономике, торговле и общих интересах. Ясность представления о том, что интересы США меняются, подорвала уверенность союзников в отношениях партнерства в области безопасности с Америкой.

Явные свидетельства подтверждают снижение влияния и престижа США из-за неудач в решении важных вопросов, таких как иранская ядерная проблема, отсутствие четкой стратегии в отношении стран и регионов, имеющих важное значение для стратегических интересов США, таких как Ливия и Сирия, и ухудшение отношений с ключевыми развивающимися державами, такими как Индия.

Кроме того, существуют стратегические трещины, которые почти разрушили отношения Вашингтона с его атлантическими партнерами в Европе при бывшем президенте Дональде Трампе. Самый насущный вопрос, стоящий перед каждым на Ближнем Востоке, — это невозможность того, что регион выпадет из расчета интересов США, или вопрос о сроках. Существует множество доказательств, начиная с позиции США в отношении неоднократных угроз Ирана союзникам Вашингтона в регионе Персидского залива, заканчивая последовательным выводом войск из Афганистана и Ирака и усилиями по сокращению военного присутствия США на Ближнем Востоке в целом. Теперь вопрос в том, каковы последствия изменения позиции США для стран региона, особенно союзников Вашингтона.

Какие сценарии конфликтов и влияния возможны между великими державами, чтобы заполнить стратегический вакуум, созданный отсутствием или, по крайней мере, снижением роли США в регионе? Для того чтобы США сохранили свою роль, влияние и престиж в мире, необходимо поддерживать минимальный уровень присутствия и влияния на Ближнем Востоке.

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Не в интересах Вашингтона предоставлять странам региона выбор между союзом с США или Китаем. Пекин проводит политику экономического притяжения. Между тем Вашингтон полагается почти исключительно на продажу оружия и сотрудничество в области безопасности и обороны.

Последние являются областями, для которых страны могут найти альтернативы, будь то развитие оборонной промышленности в России и Китае, изменение моделей конфликтов и угроз, которые способствовали изменению потребностей и требований в области обороны, а также появление таких стран, как Турция и Израиль, в качестве поставщиков оборонного оборудования, которое необходимо государствам для противодействия растущим нетрадиционным моделям конфликтов, таким как беспилотные летательные аппараты.

Суть в том, что экономика, торговля и инвестиции являются ключевыми для изменения правил мирового порядка после COVID-19. Сила, к которой стремятся государства, — это экономическая мощь, поддерживаемая различными источниками мягкой силы, такими как дипломатия и научный прогресс. Все эти факторы усиливают идею о растущем влиянии Китая не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Однако пределы этой экспансии зависят от нового реализма в политике США.