Афины , 25 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. На Грецию обрушился сильный снегопад, принесённый циклоном «Элпис», сообщает 25 января агентство Reuters.

Античный театр в Акрополе. Греция

Замело снегом сразу несколько регионов от Акрополя до южных греческих островов.

Из-за погодной аномалии частично парализовано автобусное и железнодорожное и сообщение. Сотни жителей Греции застряли на дорогах в своих автомобилях.

Не работают государственные и частные учреждения, за исключением аптек, супермаркетов и заправок.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января из-за снегопада приостановил работу Стамбульский аэропорт.