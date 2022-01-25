Нижний Новгород, , 18:55 — REGNUM С марта 2022 года несколько центральных улиц Нижнего Новгорода будут перекрыты. Причина ограничений в строительстве нескольких станций метро. Об этом сообщили нижегородские СМИ 25 января.

Нижегородское метро © ИА REGNUM

По данным NewsNN на первом этапе работ запланировано «сужение проезжей части по улице Горького на участке от домов № 105−107 до пересечения с Решетниковской».

«На этом месте, скорее всего в марте, будет разрыт стартовый котлован».

Кроме этого, планируется перекрытие движения на площади Свободы. На этом участке работы, вероятно, начнутся летом 2022 года.

«Ограничения затронут участок улицы Горького от пересечения с Ошарской до Свободы. Во время возведения станции метрополитена «Сенная» в городе перекроют движение на Большой Печерской — от площади Сенная до автостанции. Пока точные сроки неизвестны», — сообщили нижегородские СМИ.

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