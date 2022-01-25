Нижний Новгород, 25 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. С марта 2022 года несколько центральных улиц Нижнего Новгорода будут перекрыты. Причина ограничений в строительстве нескольких станций метро. Об этом сообщили нижегородские СМИ 25 января.

ИА REGNUM Нижегородское метро

По данным NewsNN на первом этапе работ запланировано «сужение проезжей части по улице Горького на участке от домов № 105−107 до пересечения с Решетниковской».

«На этом месте, скорее всего в марте, будет разрыт стартовый котлован».

Кроме этого, планируется перекрытие движения на площади Свободы. На этом участке работы, вероятно, начнутся летом 2022 года.

«Ограничения затронут участок улицы Горького от пересечения с Ошарской до Свободы. Во время возведения станции метрополитена «Сенная» в городе перекроют движение на Большой Печерской — от площади Сенная до автостанции. Пока точные сроки неизвестны», — сообщили нижегородские СМИ.

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