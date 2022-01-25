Владимир, 25 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Во Владимирской области приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи и проведение диспансеризации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, такие меры вызваны угрозой распространения нового штамма коронавируса — «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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С 26 января приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и оказание плановой медицинской помощи взрослым в амбулаторных условиях.

Исключение составляют пациенты, чьи жизнь и здоровье могут оказаться под угрозой из-за отсрочки медпомощи.