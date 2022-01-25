Бухарест, 25 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Новым тренером сборной Румынии по футболу стал ЭдуардИорданеску (Эди). Об этом 25 января сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

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Согласно официальной информации, Иорданеску приступит к исполнению своих обязанностей в течение ближайших нескольких дней.

Иорданеску «Я вступаю в должность с радостью и надеюсь не разочаровать ни своих подопечных, ни болельщиков».

Напомним, румынская футбольная сборная оставалась без наставника с ноября 2021 года после добровольной отставки главного тренера Мирела Рэдоя.