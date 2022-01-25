25 января 2022 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 23:11 — REGNUM 29 января Третьяковская галерея открывает в Москве музей Павла и Сергея Третьяковых. Новый музей посвящен жизни и деятельности знаменитых коллекционеров.

Особняк в 1-м Голутвинском переулке. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Особняк в 1-м Голутвинском переулке. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие приурочено к 190-летию со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, а также к 165-летию Третьяковской галереи. Музей располагается в двухэтажном особняке в 1-м Голутвинском переулке. Здесь в 1832 году и родился Павел, а в 1834 году — Сергей. В советское время в особняке находились коммунальные квартиры, а позже дом стоял заброшенным. Уже в наше время особняк отреставрировали.

Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Под стеклянным полом виден подвал. Особняк в 1-м Голутвинском переулке. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Музей создавался как репрезентативный исторический дом. Отсутствие архивных документов не позволило с точностью воссоздать обстановку дома на момент жизни в нём Третьяковых. Тем не менее здесь выставлены экспонаты, хоть и не имеющие непосредственного отношения к этому дому, но связанные с жизнью коллекционеров.

Мультимедийный зал «Семейный альбом». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мультимедийный зал «Семейный альбом». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мультимедийный зал «Семейный альбом». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мультимедийный зал «Архив предпринимателя». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мультимедийный зал «Архив предпринимателя». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Мультимедийный зал «Архив предпринимателя». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мультимедийный зал «Каталог коллекции». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мультимедийный зал «Каталог коллекции». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал, где встречаются картины из коллекций Павла и Сергея Третьяковых Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал, где встречаются картины из коллекций Павла и Сергея Третьяковых Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Зал, где встречаются картины из коллекций Павла и Сергея Третьяковых Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Алексей Максимов. Богоматерь с младенцем. Зал, где встречаются картины из коллекций Павла и Сергея Третьяковых Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Илья Репин. Портрет Павла Михайловича Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Валентин Серов. Портрет Сергея Михайловича Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Экспозиция музея разделена на исследовательские «лаборатории» для посетителей и «театр вещей». Архивные документы и фотографии — основа для мультимедийных программ, расположенных на первом этаже: «Семейный альбом», «Архив предпринимателя», «Каталог коллекции». В этих залах рассказывается о семье, предпринимательстве и истории коллекций братьев Третьяковых. Мемориальные предметы, принадлежавшие Павлу и Сергею Третьяковым, и произведения из их коллекций представлены на втором этаже.

Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Счет С. М. Третьякову за покупку картин. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Библиотека П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM