Киев, 25 января 2022, 18:43 — REGNUM Неизвестный мужчина, вооруженный автоматом, устроил стрельбу в центре Киева возле здания главного управления Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 25 января издание «Сегодня».
По информации издания, выстрелы были произведены вверх в ходе конфликта стрелявшего с активистами общественной организации «Украинский стяг».
О пострадавших информации не поступало.
Инцидент произошёл во время акций протеста предпринимателей у здания Верховной рады, которые переросли в потасовку с полицией, когда протестующим не позволили пройти в здание парламента.
По данным украинских СМИ, предприниматели требовали налоговых реформ и упрощения системы использования кассовых аппаратов.
Читайте ранее в этом сюжете: СМИ Украины: Британцы начали учить ВСУ применению комплексов NLAW