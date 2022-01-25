Киев, 25 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, вооруженный автоматом, устроил стрельбу в центре Киева возле здания главного управления Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 25 января издание «Сегодня».

Kiyanka Штаб-квартира СБУ на Владимирской улице в Киеве

По информации издания, выстрелы были произведены вверх в ходе конфликта стрелявшего с активистами общественной организации «Украинский стяг».

О пострадавших информации не поступало.

Инцидент произошёл во время акций протеста предпринимателей у здания Верховной рады, которые переросли в потасовку с полицией, когда протестующим не позволили пройти в здание парламента.

По данным украинских СМИ, предприниматели требовали налоговых реформ и упрощения системы использования кассовых аппаратов.