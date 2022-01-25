Грозный, , 18:43 — REGNUM Комментарий по поводу годового бюджета Чечни дал глава региона Рамзан Кадыров 25 января в своём телеграм-канале. Он пояснил, что делает это на фоне кривотолков после эфира с его участием, который состоялся накануне.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

Кадыров «Начнём с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории Чеченской республики и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте».

Он пояснил, что в его словах не было оговорок.

Кадыров «Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР и т.п.), Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования».

Назвав размер бюджета региона совершенно «не космическим», глава Чечни добавил, что «такое же содержание есть во всех регионах России».

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