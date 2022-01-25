Грозный, 25 января 2022, 18:43 — REGNUM Комментарий по поводу годового бюджета Чечни дал глава региона Рамзан Кадыров 25 января в своём телеграм-канале. Он пояснил, что делает это на фоне кривотолков после эфира с его участием, который состоялся накануне.
Он пояснил, что в его словах не было оговорок.
Назвав размер бюджета региона совершенно «не космическим», глава Чечни добавил, что «такое же содержание есть во всех регионах России».
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