Челябинск, 25 января 2022, 18:33 — REGNUM В Миассе Челябинской области установили и задержали гражданина, который обманывал жительниц других регионов России и выманивал у них деньги. Об этом сообщает областной главк МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!
Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным следствия, ранее много раз судимый мужчина 1986 года рождения обещал помочь перевести ребёнка в другой детский сад. И за это брал деньги. Но «услуга» фактически не была оказана.

Уже установлена причастность подозреваемого к четырём таким преступным эпизодам. Пострадавшие потеряли в общей сложности 53 тыс. рублей. Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Пока его заключили в СИЗО. Следователи устанавливают причастность жителя Миасса к подобным противоправным эпизодам.