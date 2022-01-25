Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Миассе Челябинской области установили и задержали гражданина, который обманывал жительниц других регионов России и выманивал у них деньги. Об этом сообщает областной главк МВД.

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По данным следствия, ранее много раз судимый мужчина 1986 года рождения обещал помочь перевести ребёнка в другой детский сад. И за это брал деньги. Но «услуга» фактически не была оказана.

Уже установлена причастность подозреваемого к четырём таким преступным эпизодам. Пострадавшие потеряли в общей сложности 53 тыс. рублей. Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Пока его заключили в СИЗО. Следователи устанавливают причастность жителя Миасса к подобным противоправным эпизодам.