Лондон, 25 января, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Западные страны договорились о новых санкциях против России, которые будут самыми тяжелыми за всю историю, заявил 25 января в парламенте премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Garry Knight Борис Джонсон

По его словам, «самые тяжёлые» санкции будут введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы договорились, что мы ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жестких санкций, тяжелее чем что-либо, что мы ранее делали против России», — заявил Джонсон.

«Мы в Великобритании не будем медлить с ужесточением наших национальных санкций в ответ на любые действия со стороны президента Путина», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон в очередной раз заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.