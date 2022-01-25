Минск, 25 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Внезапно объявленные на 27 января собрания в белорусских госорганизациях столь же внезапно отменяются. Формальным предлогом для сборов были заявлены «отчётные» и прочие мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Фактически же, как сообщают в белорусских учреждениях образования, здравоохранения и других госорганизациях планировалось всех усадить перед телевизорами для просмотра выступления Александра Лукашенко перед «палаточниками» в Национальном собрании. Выступление бессменного (с 1994 года) руководителя постсоветской республики в соответствии с президентским указом запланировано на 27 января.

По неофициальной информации, Лукашенко в подготовленной спичрайтерами речи акцентирует внимание на важность одобрения инициированного им проекта новой конституции Белоруссии (формально — изменений и дополнений нынешней). Согласно этому документу, в правовом поле появляется «Всебелорусское народное собрание» с передачей ему полномочий президента и высших госорганов. Должность председателя президиума «ВНС» Лукашенко намерен совмещать с должностью президента.

Референдум по конституционному проекту Лукашенко назначил на 27 февраля. Окончательный вариант документа ещё не опубликован.