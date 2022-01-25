Челябинск, 25 января, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Жители Челябинской области отдали мошенникам ещё более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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66-летняя жительница Озёрска лишилась более 1,7 млн, желая заработать на инвестициях. При этом она не прислушалась к сотрудникам банков, которые предупреждали её об участившихся случаях мошенничества. Ещё два гражданина аналогичным образом потеряли свыше 1,8 млн рублей.

Ещё несколько заявителей повелись на уловки мнимых сотрудников банков. Они потеряли в общей сложности более 1,7 млн рублей.