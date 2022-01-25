Киев, , 18:16 — REGNUM Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению лёгких противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Украина недавно получила от Британии, сообщает 25 января информагентство украинского минобороны «АрмияInform».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее украинские СМИ сообщили, что противотанковые гранатометы NLAW — лучшие в мире для боя в городе, не имеющие аналогов в России.

«Сегодня в 184-м учебном центре национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях как помощь вооруженным силам Украины были предоставлены правительством Великобритании», — указано в сообщении.

Напомним, ПТРК NLAW были поставлены на Украину в январе 2022 года военно-транспортной авиацией Британии на фоне ежедневных заявлений Лондона, Вашингтона и их сателлитов о близком «российском нападении» на Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: «Драпать будут, сверкая пятками!» — Киев готов с РФ «воевать голыми руками