Киев, 25 января, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению лёгких противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Украина недавно получила от Британии, сообщает 25 января информагентство украинского минобороны «АрмияInform».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Ранее украинские СМИ сообщили, что противотанковые гранатометы NLAW — лучшие в мире для боя в городе, не имеющие аналогов в России.

«Сегодня в 184-м учебном центре национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях как помощь вооруженным силам Украины были предоставлены правительством Великобритании», — указано в сообщении.

Напомним, ПТРК NLAW были поставлены на Украину в январе 2022 года военно-транспортной авиацией Британии на фоне ежедневных заявлений Лондона, Вашингтона и их сателлитов о близком «российском нападении» на Украину.