Москва, 25 января, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Yungway (Артур Шабуров) на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент будущего трека. Пост вышел 25 января.

Музыка

https://www.instagram.com/p/CZJ0GGPBqPB/

Новая работа получила название Hater, а ее премьера запланирована на 28 декабря. Эта песня станет первым релизом музыканта в 2022 году.

Напомним, что Yungway состоит в объединении Melon Music. На 2022 год артист запланировал выход полноформатного студийного альбома.