Москва, , 18:15 — REGNUM Инициативу ФАС по возможности изъятия акций стратегических предприятий глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) назвал технической и детализирующей, парламентарий предлагает другие варианты контроля за приватизацией, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Сергей Гаврилов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, инициатива ФАС важна, но она носит скорее технический, детализирующий характер, потому что в законе об иностранных инвестициях это уже есть, ФАС конкретизирует возможность реституции в отношении недобросовестных сделок. Однако в данном случае речь ни о какой национализации не идёт. Национализация — это возмездное принудительное отчуждение имущества в пользу государства. А в этом предложенном ФАС варианте — именно применение последствий недействительности, ничтожности сделки. То есть подразумевается, что иностранные инвесторы заведомо знали, что они нарушают законодательство РФ, покупая акции стратегических организаций без согласования с правительственной комиссией, поэтому эти акции могут быть изъяты», — заявил Гаврилов.

По его убеждению, проблема стоит гораздо шире.

«Дело в том, что необходимо, во-первых, установление более жестких мер ответственности за нарушение закона об иностранных инвестициях, этот вопрос находится в разработке. И второе — важно понимать, что главные проблемы, которые мы планируем решить на законодательном уровне — это контроль за обеспечением безопасности страны в области функционирования предприятий, имеющих стратегическое значение для безопасности нашей страны, исключение спекулятивных сделок и попыток манипулирования со стороны зарубежных бенефициаров компаний, в управлении которых могут находится активы таких предприятий, целью которых являются попытки борьбы с российскими предприятиями как конкурентами на глобальных рынках вооружений, военной техники, современных технологий», — указал парламентарий.

Он сообщил о подготовке законопроекта об усилении госконтроля над акциями таких предприятий, передачи полномочий по согласованию отчуждения любых акций предприятий, являющихся стратегическими оборонными предприятиями на уровне Совета безопасности.

«Для этого необходимо внесение изменений в закон о приватизации, чтобы тем самым ограничить участие иностранных, включая офшорных, компаний в приватизации высоколиквидных активов на территории России, в том числе, активов стратегических предприятий. Компетенция по вопросам, связанным с участием отечественных компаний, аффилированных с нашими конкурентами, в приватизации стратегических предприятий должна принадлежать не только правительству, но и Совету безопасности России.», — говорит глава комитета Госдумы.

Кроме того, подчеркнул он, все реестры стратегических организаций должны быть синхронизированы и критерии должны быть общими.

По словам депутата, механизм предлагается в качестве «обеспечения интересов России, подобно как механизм защиты от спекулянтов на фондовом рынке, так и в данном случае — защита от враждебных действий, связанных с недружественным поглощением наших предприятий зарубежными конкурентами».

Ранее ФАС предложила возвращать государству приобретенные с нарушением закона акции, которые дают иностранным инвесторам прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием.

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