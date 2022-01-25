Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) опубликовал отрывок из новой композиции. Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram 25 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Вместе с треком артист выложил к нему видеосопровождение, в съемках которого поучаствовали другие участники коллектива Migos. Дата выхода работы на текущий момент неизвестна.

Напомним, что Offset является представителем хип-хоп группы Migos. В 2019 году рэпер выпустил сольный альбом под названием Father of 4.

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