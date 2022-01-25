Москва, , 18:07 — REGNUM Потребительская активность в сегменте доставки готовой еды в Москве за последние несколько лет пережила два больших всплеска: первый — в марте-апреле 2020 года в результате введения массового локдауна, а второй в конце 2021 года в результате распространения массовой популярности заказов через интернет и приложения на телефонах. Об этом ИА REGNUM 25 января заявил финансовый директор Кухни на районе Никита Захаров.

Еду выносят Алексей Колчин © ИА REGNUM

По его словам, в течение 2021 года наблюдалась стабилизация потребительской активности в активных зонах на уровне скачка в конце 2020 года. «Тем не менее, новые зоны доставки продолжают прогрессировать из-за растущей активности и кухни в новых зонах быстрее набирают обороты, также, как и новые игроки быстрее выходят на рынок», — отметил эксперт.

«В 2022 году мы прогнозируем рост потребительской активности и переход большего числа пользователей на заказ готовой еды с доставкой, — подчеркнул Захаров. — Россияне переходят на потребление через онлайн. Основные причины такого переключения — экономия времени от использования доставочных сервисов и растущие скорость и качество сервисов. Сфера онлайн развивается в первую очередь за счет большого интереса инвесторов к развитию направления онлайн, обладающего большим потенциалом масштабирования (пользователи хорошо откликаются на рост сервисов как за счет карантинных ограничений, так и улучшения качества жизни за счет освобождения времени от рутинных дел) и гибкости удовлетворения спроса (много аналитики за счет цифровой природы всех операций, совершаемых онлайн)».

Он также обратил внимание, что в течение 2021 года фиксировалось удешевление корзины потребления: «Вместо категории блюд с более дорогими ингредиентами (лосось, шпинат, креветки, гриль-меню) пользовательский спрос направляется в категорию дешевых блюд (курица, свинина, овощи, выпечка, супы) — распределение изменилось с 60/40 на 30/70 в течение 2021 года. Изменение спроса в первую очередь связано с ускоряющейся инфляцией, которая опережает рост доходов населения».