Москва, 25 января, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде января составила 7,7%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Согласно данным регулятора, в первой декаде января показатель находился на уровне 7,74%, как и в конце декабря минувшего года.

Как уточнили в ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.

Напомним, на пиковой отметке в 15,6% средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам банков находилась в конце декабря 2014 года. До рекордно низкого значения в 4,33% она опускалась в начале октября 2020 года.