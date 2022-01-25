Москва, , 19:22 — REGNUM Берлин молча стерпит хамство украинского посла, сравнившего современную Германию с гитлеровским Третьим рейхом. Об этом 25 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Андрей Мельник МЗС України

«Крайне хамское и обидное сравнение нынешней власти в ФРГ с гитлеровской официальный Берлин проглотит молча. Украинскому послу Андрею Мельнику ничего не грозит», — заявил эксперт.

Эмоциональный ответ Мельнику со стороны бывшего генерального инспектора Бундесвера Харальда Куята в эфире телеканала ARD нельзя считать официальным ответом, полагает Борисов. Высокопоставленный в прошлом генерал сейчас представляет только сам себя. Его резкую отповедь украинскому послу можно, конечно, считать ответом всех немцев. Но это лишь ответ в рамках «народной дипломатии», отметил политолог.

«Настоящего дипломатического ответа со стороны немецкого МИДа на слова Мельника не последовало и, уверен, не последует. Пока Украина в глазах мировых СМИ будет изображать жертву российской агрессии, руки у Андрея Мельника развязаны. Никто не посмеет его не только выдворить, но и даже ему прислать официальную ноту» — заключил Борисов.

Напомним, что ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил ФРГ с гитлеровской Германией в деле отношения к украинцам. Бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят назвал слова Андрея Мельника «отвратительными».