Минск, 25 января, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Постсоветская Белоруссия, которую Александр Лукашенко в 1994 году обещал «отвести от пропасти», снова находится на важном историческом этапе. Выступая 25 января в президентском дворце перед делегацией белорусских учёных, он назвал этот этап «судьбоносным и даже переломным».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко рассказал новому составу академиков постсоветской республики не только об Отечественных войнах, которые в предыдущие годы неоднократно называл «не нашими», но также о назначенном на 27 февраля референдуме. Его интересовала политическая лояльность бюджетной интеллигенции.

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«Мы вносим изменения в Конституцию. По сути, пишем послание будущим поколениям белорусов, — поведал Лукашенко. — Наша цель — защитить и сохранить традиции, ценности, историческую память, укрепить государственность, создать политический механизм, способный выстоять в кризисной ситуации. Мы должны помнить, что все это делается для наших детей и внуков».

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«Вы, как истинные патриоты, как люди с четкой гражданской позицией, это прекрасно понимаете. И понимаете, что ваши успехи являются одним из факторов национальной безопасности Белоруссии», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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