Бухарест, , 17:58 — REGNUM Румыния получила 100 тысяч вакцин от коронавируса, разработанных фармацевтической компанией Pfizer для инъекций детям в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом 25 января пишет бухарестское издание Romania Libera.

Сертификат о прививках © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, контейнеры с соответствующими медикаментами были доставлены самолетами из США и ряда стран ЕС. Предполагается, что в ближайшее время лекарства поступят в крупнейшие медицинские центры Румынии, включая клиники Бухареста, Брашова, Констанцы, Тимишоары и других городов. Оттуда медикаменты поступят в региональные медучреждения.

По данным Национального комитета координации антивирусных мер Румынии, с 26 января нынешнего года по всей стране начнут свою работу в общей сложности 216 соответствующих прививочных пунктов. Для получения дозы вакцины ребенку будет необходимо предъявить письменное разрешение хотя бы одного из родителей (попечителей).

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