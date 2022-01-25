Белгород, , 17:58 — REGNUM На одиночные пикеты родственников больных спинальной мышечной атрофией отреагировали 25 января в министерстве здравоохранения Белгородской области.

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Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, «Рисдиплам» включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с января 2022 года. Для обеспечения лекарством одного из пациентов, чья мать приняла участие в пикете, ведутся «закупочные мероприятия за счёт средств областного бюджета, сложившихся в результате экономии по итогам проведённых электронных аукционов». На время ожидания поставки мужчина будет обеспечен лекарственным средством «Рисдиплам» через перераспределение между льготными аптеками.

«Обеспечение второго пациента в текущем году, как и других жителей Белгородской области с диагнозом «спинально-мышечная атрофия», которым назначен препарат «Рисдиплам», предусмотрено за счёт средств регионального бюджета. В настоящее время препарат имеется в наличии в аптечных учреждениях области, осуществляющих отпуск медицинской продукции отдельным категориям граждан» , — уточнили в минздраве.

Напомним, матери двух больных СМА вышли 25 января с одиночными пикетами к зданию правительства региона. Женщины просят включить болезнь в список высокозатратных нозологий.

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