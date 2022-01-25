Бишкек, 25 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Киргизии снова планируют начать строительство ГЭС «Камбар-Ата-1». Для реализации первого этапа проекта, по предварительным данным нужно 486 миллионов долларов (37,6 миллиардов рублей). Об этом на пресс-конференции 25 января заявил глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров.

Киргизия

Чиновник заверил, что «первая фаза строительства ГЭС начнется в этом году».

«В ближайшие три года мы сможем запустить один из генераторов. Сейчас готовимся. Все зависит от погоды, проектировщиков. Деньги Минфин нашел. Строительство планируется как за счет республиканского бюджета, так и привлечения инвестиций», — заявил Жапаров.

Других подробностей об источниках финансирования он не назвал, но заверил, что в проекте «изъявили желание участвовать Узбекистан и Казахстан».

»Сейчас переговоры ведут энергетики, после чего к процессу подключатся экономисты и финансисты. Окончательное политическое решение будет принято на уровне глав государств», — цитирует чиновника издание 24. kg