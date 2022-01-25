Москва, 25 января, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Отключение России от системы SWIFT грозит странам Европы большими убытками и ростом преступности. Об этом 25 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Swift.com Логотип платёжной системы SWIFT

«Это не конец угрозам отключить Россию от SWIFT. Угрозы были, есть и будут. И я, кстати, не исключаю, что эти угрозы могут стать реальностью. Но процент вероятности введения таких санкций крайне невелик. По крайней мере, пока», — заявил эксперт.

У Германии и Европы в целом большие торговые отношения и контракты с Россией на многие миллиарды евро. Возить чемоданами такой объем наличности просто нереально, пояснил Борисов.

Во-вторых, переход на новые схемы расчета в международных платежах чреват угрозой мошеннических операций и новым витком киберпреступности, отметил политолог. И в третьих, отключение России от SWIFT автоматически окончательно толкнет Кремль в объятия Китая и его цифрового юаня, заключил эксперт.

Напомним, что ранее Германия заявила от отказе от отключения России от системы SWIFT в качестве одной из возможных санкций.