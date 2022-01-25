Киев, 25 января, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Столкновения сотрудников полиции и протестующих произошли у здания Верховной рады в Киеве во время митинга предпринимателей 25 января, сообщает Страна.ua.

Npu.gov.ua У Верховной рады

Сначала митингующие нападали на полицию, а затем полицейские сами захватили сцену протестующих, откуда начали координировать акцию протеста. В результате два десятка участников акции протеста были задержаны.

Напомним, у здания Рады собрались 25 января сторонники законопроекта, отменяющего на Украине обязательное введение кассовых аппаратов. Они требуют, чтобы депутаты проголосовали за этот документ.