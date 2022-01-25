Вильнюс, 25 января, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В соответствии с Конвенцией ООН 1987 года против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, условия содержания иностранцев в Кибартайском центре регистрации иностранцев (ЦРИ) Литвы можно приравнять к бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на этой неделе омбудсменом Сейма (парламента) Литвы Эрикой Леонайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

Как указано в документе, условия приёма, контроль, ограничение свободы передвижения и сроки содержания можно приравнять к условиям задержания правонарушителей. В одном из секторов центра, в связи с большим количеством принятых мигрантов, площадь, приходящаяся на одного человека, не соответствует установленным нормам. У содержащихся в ЦРИ мигрантов отсутствует достаточное личное пространство, они стеснены в передвижении, отсутствует гигиена.

Уполномоченные по правам человека обращают внимание на то, что мигранты не имеют доступа к информации о своих правах и обязанностях, принятых в их отношении решениях, им недоступна правовая помощь.

Омбудсмен Сейма Леонайте напомнила, что Европейский комитет против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания указывал, что задержание нелегальных мигрантов не должно становиться наказанием.

«То, что мы все считаем само собой разумеющимся — возможность помыть руки теплой водой или принять теплый душ, купить еды, приготовить ее или просто заварить чай, — стало привилегией и долгожданным событием для находящихся там иностранцев», — передаёт слова Леонайте издание «Дельфи».

По данным омбудсмена, в настоящее время в Кибартайском ЦРИ содержатся около 600 мигрантов, попавших в Литву через границу с Белоруссией, в то время как помещения центра рассчитаны на 450 человек. Также в Литве работают ещё два аналогичных центра — в Медининкай и Пабраде.