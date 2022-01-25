Москва, 25 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Министерство финансов России вновь отменило запланированное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на рынках. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 26 января аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об этом принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Напомним, на минувшей неделе Минфин также не стал проводить аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности на финансовых рынках.