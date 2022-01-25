Минск, , 17:35 — REGNUM «Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения государственности. Он также уверен, что в современном мире невозможно выстоять в одиночку и следует развивать союзнические отношения», — сообщила пресс-служба президента по итогам состоявшегося 25 января в президентском дворце выступления руководителя постсоветской республики перед делегацией белорусских учёных.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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В официальном сообщении сказано о выступлении только Лукашенко. Он бессменно с 1994 году правит Белоруссией, назначает руководителя Академии наук, ВАК, ректоров вузов и руководителей научных организаций.

Традиционно Лукашенко обратился к проблеме обоснования необходимости «суверенитета и независимости» созданного большевиками в начале прошлого века государства. Он также указал на происки западных врагов и необходимость союзничества.

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«В этом жутком мире, когда в одиночку практически невозможно не то что выстоять — вопросы не решишь в одиночку. Только вместе, в союзе и так далее. Нам надо выстоять. Время выбрало нас, не мы выбирали. И нам надо удержать ту государственность и то государство, которое мы слепили из того, что было. И как умели», — сказал Лукашенко.

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Обращаясь к белорусским учёным, Лукашенко сообщил, что их «успехи являются одним из факторов национальной безопасности Белоруссии». Он вручил государственные премии и дипломы избранных в декабре 2021 года академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук.

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