Москва, 25 января 2022, 19:09 — REGNUM Призыв главы МИД Германии Анналены Бербок не забывать о том, что Украина не входит в НАТО — это не отказ от конфронтации с Россией, а немецкая педантичность. Об этом 25 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Анналена Бербок
Анналена Бербок
Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Со стороны Германии ссылка на устав НАТО — совершенно прагматичная мера в стиле педантичных немцев. Они напоминают своим наиболее оголтелым партнерам по организации, что НАТО по закону не имеет оснований вмешиваться в военный конфликт между не входящими в него странами», — заявил эксперт.

Позиция Германии — не пророссийская, пояснил политолог. В случае атаки украинских войск на позиции народной милиции ДНР и ЛНР «виновата» все равно будет Россия, считает Борисов.

Германия, безусловно, совместно с остальными западными партнерами обязательно присоединится к хору осуждающих Москву, каким бы сдержанным ни был ответ России на возможную масштабную провокацию ВСУ на Донбассе, убеждён политолог.

Никто не будет упрекать «пана Зеленского» в неисполнении Минских соглашений, потому что это крайне не выгодно ни Германии, ни Франции, уверен эксперт.

«Германия не будет той унтер-офицерской вдовой, которая захочет себя высечь за то, что за семь лет, прошедших с момента подписания Минских соглашений, западные гаранты пальцем о палец не ударили, чтобы подвигнуть Киев выполнять эти соглашения», — полагает Борисов.

Но слова осуждения Кремля — это не военная операция НАТО на стороне Украины. Германия четко дает понять свое видение границ участия в возможной новой горячей фазе конфликта на Донбассе, заключил эксперт.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Запад «не смешивать Украину с территорией стран НАТО» при выборе мер реагирования на возможное обострение на Донбассе.