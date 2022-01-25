Москва, 25 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Призыв главы МИД Германии Анналены Бербок не забывать о том, что Украина не входит в НАТО — это не отказ от конфронтации с Россией, а немецкая педантичность. Об этом 25 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«Со стороны Германии ссылка на устав НАТО — совершенно прагматичная мера в стиле педантичных немцев. Они напоминают своим наиболее оголтелым партнерам по организации, что НАТО по закону не имеет оснований вмешиваться в военный конфликт между не входящими в него странами», — заявил эксперт.

Позиция Германии — не пророссийская, пояснил политолог. В случае атаки украинских войск на позиции народной милиции ДНР и ЛНР «виновата» всё равно будет Россия, считает Борисов.

Германия, безусловно, совместно с остальными западными партнерами обязательно присоединится к хору осуждающих Москву, каким бы сдержанным ни был ответ России на возможную масштабную провокацию ВСУ на Донбассе, убеждён политолог.

Никто не будет упрекать «пана Зеленского» в неисполнении Минских соглашений, потому что это крайне невыгодно ни Германии, ни Франции, уверен эксперт.

«Германия не будет той унтер-офицерской вдовой, которая захочет себя высечь за то, что за семь лет, прошедших с момента подписания Минских соглашений, западные гаранты пальцем о палец не ударили, чтобы подвигнуть Киев выполнять эти соглашения», — полагает Борисов.

Но слова осуждения Кремля — это не военная операция НАТО на стороне Украины. Германия четко дает понять свое видение границ участия в возможной новой горячей фазе конфликта на Донбассе, заключил эксперт.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Запад «не смешивать Украину с территорией стран НАТО» при выборе мер реагирования на возможное обострение на Донбассе.