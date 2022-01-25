Рига, 25 января, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В Латвии детям и студентам (в возрасте до 24 лет) будет выплачиваться пособие в размере 50 евро в месяц как мера по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы. Об этом сообщила канцелярия правительства республики со ссылкой на итоги заседания кабинета министров.

Евро

Пособия носят временный характер и будут выплачиваться с января по апрель 2022 года. Подсчитано, что государству эта мера обойдется в общей сложности в 79,6 млн евро. Пособие будет выплачено 397 936 человеку — это 17 383 ребенка в возрасте до одного года, 349 754 ребенка, на которых выплачивается государственное семейное пособие, 505 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 53 ребенка по заявлению родителей, 178 несовершеннолетних лиц с альтернативным статусом, 27 482 студента в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся в университете или колледже, 2 581 ребенок в возрасте 16−17 лет, нигде не обучающийся.

Пособие студентам, достигшим 18-летнего возраста, будет выплачиваться лично.

Закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы должен еще утвердить национальный парламент Латвии Сейм.