Нефтеюганск, Югра, 25 января 2022, 17:26 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) появится макет подводной лодки в реальную величину. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, подрядчиком исполнения макета лодки длиной 17 метров и благоустройства вокруг неё за 20,5 млн рублей стала компания «Городстрой». Подводная лодка будет установлена на примыкающей к площади Юбилейная территории. Предусмотрена её подсветка на солнечных батареях, качели и скамейки рядом.
Отмечается, что территорию вокруг лодки оборудуют камерами системы «Безопасный город».