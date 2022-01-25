Нефтеюганск, Югра, , 17:26 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) появится макет подводной лодки в реальную величину. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Проект благоустройства округ подводной лодки

Согласно конкурсной документации, подрядчиком исполнения макета лодки длиной 17 метров и благоустройства вокруг неё за 20,5 млн рублей стала компания «Городстрой». Подводная лодка будет установлена на примыкающей к площади Юбилейная территории. Предусмотрена её подсветка на солнечных батареях, качели и скамейки рядом.

Отмечается, что территорию вокруг лодки оборудуют камерами системы «Безопасный город».