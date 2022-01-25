Волгоград, , 17:31 — REGNUM Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели супружеской пары в Жирновске Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Тела мужчины и женщины были обнаружены 23 декабря 2021 года в одной из квартир дома по улице Чехова. По заключению экспертов, причиной смерти супругов стало отравление угарным газом.

Следователи установили, что продукты горения природного газа накапливались в квартире погибших в результате неправильной установки газового проточного водонагревателя. Монтаж оборудования был произведён не герметично. Назначен комплекс судебных экспертиз.