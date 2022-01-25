Тверь, , 17:25 — REGNUM С Днём российского студенчества поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя по видеосвязи представителей вузов 25 января, в Татьянин день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня в высших учебных заведениях нашего региона учатся более 21 тысячи студентов. Это талантливая, энергичная и целеустремлённая молодёжь, которая являются главным кадровым потенциалом и страны, и Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось в ходе беседы, 2021 год прошёл в России под знаком Года науки и технологий, подчеркнул губернатор, тверские вузы обладают всеми возможностями, чтобы вносить свой вклад в развитие науки по самым разным направлениям. В 2020 году в Тверской области была учреждена ежегодная региональная премия за выдающиеся достижения в области науки и техники коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам Верхневолжья. В 2021 году было определено 15 лауреатов премии — авторов работ, имеющих прикладное значение для развития промышленности, цифровизации экономики и социальной сферы, системы государственного управления, сельского хозяйства, медицины.

Студенты Тверского государственного медицинского университета и медицинских колледжей региона в условиях пандемии трудятся в поликлиниках и инфекционных госпиталях, студенты вузов в составе волонтёрского движения «Мы вместе» приходят на помощь пожилым людям, доставляют им продукты и лекарства. Глава региона поблагодарил волонтеров-медиков за их труд.

В ходе встречи обсуждался вопрос закрепления медицинских кадров на территории Тверской области — в том числе и путём мотивации медиков. Игорь Руденя сообщил, что в регионе планируется предоставлять гранты выпускникам-медикам, которые свяжут свою судьбу с тверским здравоохранением. Также, подчеркнул глава региона, ведётся работа по модернизации всей сферы, в том числе строятся новые медицинские учреждения, закупается современное оборудование.

Игорь Руденя подчеркнул, что в регионе заинтересованы в предоставлении возможности молодым специалистам реализовать свой профессиональный, научный и творческий потенциал именно на тверской земле, создавать здесь свои семьи и растить детей. Например, студенты Тверского государственного технического университета могут быть востребованы на предприятиях коммунального комплекса региона, на предприятиях дорожной отрасли. Сегодня в Тверской области создаются новые рабочие места для молодых специалистов, а молодые семьи могут рассчитывать на поддержку по улучшению жилищных условий — предоставляются выплаты на частичное погашение ипотеки.

Отвечая на вопрос о возможном предоставлении «подъёмных» трудоустроенным на селе выпускникам вуза, губернатор отметил, что сегодня молодым специалистам с высшим образованием, принятым на работу в сельскохозяйственные организации Тверской области предоставляются денежные выплаты. В 2021 году поддержка из областного бюджета была оказана 53 таким специалистам. Игорь Руденя пообещал рассмотреть возможность по увеличению этих выплат.

На встрече обсуждалась работа мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история», построенного в 2021 году — сейчас в парке монтируется оборудование и мультимедийное сопровождение, после чего он откроется для посетителей в полном объёме.

«Запланированы экскурсии для школьников по истории тверского края, но думаю, и студентам будет интересен такой формат. Полагаю, что для работы в качестве экскурсоводов можно будет привлекать студентов исторического факультета Тверского государственного университета и других вузов», — отметил Игорь Руденя.

Среди других тем встречи — предоставление студентам льготного проезда в общественном транспорте на автобусных маршрутах, востребованных обучающимися в вузах, и усиление работы таких маршрутов, благоустройство общественных зон города Твери, создание спортивной инфраструктуры.