София, 25 января 2022, 17:23 — REGNUM Болгарский министр молодежи и спорта Радостин Василев выступил с инициативой проведения товарищеского футбольного матча между командами правительств Болгарии и Северной Македонии. Об этом 25 января сообщает БТВ.
Соответствующее заявление Василев сделал в ходе заседания Совета министров Болгарии и правительства Северной Македонии в болгарской правительственной резиденции «Бояна».
Согласно официальной информации, эта идея была поддержана всеми участниками заседания. Где и когда пройдет указанный матч, не сообщается.
Напомним, делегация правительства Северной Македонии во главе с премьер-министром республики Димитаром Ковачевски находится в Болгарии с двухдневным визитом. Стороны подписали ряд важных меморандумов в сфере экономики, культуры и транспорта.
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