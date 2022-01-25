София, , 17:23 — REGNUM Болгарский министр молодежи и спорта Радостин Василев выступил с инициативой проведения товарищеского футбольного матча между командами правительств Болгарии и Северной Македонии. Об этом 25 января сообщает БТВ.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Соответствующее заявление Василев сделал в ходе заседания Совета министров Болгарии и правительства Северной Македонии в болгарской правительственной резиденции «Бояна».

Василев "Мы сейчас говорим о сотрудничестве в области поддержки спортивных школ, развитии массового спорта и спортивной инфраструктуры между нашими странами. Необходимо на личном примере показать эту поддержку. Давайте мы, министры, сразимся на футбольном поле, и пусть победит дружба».

Согласно официальной информации, эта идея была поддержана всеми участниками заседания. Где и когда пройдет указанный матч, не сообщается.

Напомним, делегация правительства Северной Македонии во главе с премьер-министром республики Димитаром Ковачевски находится в Болгарии с двухдневным визитом. Стороны подписали ряд важных меморандумов в сфере экономики, культуры и транспорта.

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