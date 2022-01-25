Петрозаводск, 25 января, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Республике Карелия запущена мощная энергомагистраль — Кольско-Карельский транзит — которая свяжет регион с Мурманской и Ленинградской областями, сообщил 25 января глава республики Артур Парфенчиков.

Vk.com/aparfenchikov Кольско-Карельский транзит под Петрозаводском.

Он указал, что новый Кольско-Карельский транзит строился под Петрозаводском более 10 лет и был запущен сегодня, 25 января. Магистраль — линии электропередачи протяженностью более тысячи километров, новые распределительные пункты и модернизированные подстанции. Она идет параллельно существующей, возраст которой более 30 лет и, позволяет в 1,5 раза увеличить пропускную способность по передаче энергии.

«Безусловно, это самое масштабное событие для всей энергетической отрасли Северо-Запада. Но это крайне важно и для нашей республики. Помимо повышения надежности энергоснабжения, мы получаем определенный запас прочности, дополнительные мощности для развития промышленности в Карелии», — отметил Парфенчиков.