Емва, Коми, 25 января, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Емве в одной из квартир дома, построенного для переселения жильцов «авариек», провалился пол. В результате инцидента пострадали четыре человека, пишет БНК.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

По данным издания, пол провалился в ванной комнате, когда там находились три человека.

«Жильцы квартиры обратились в администрацию, но там, по их словам, они оказались виноватыми в происшествии, «сказали, что в ванную больше двух заходить нельзя», — пишет издание.

Известно, что дом, в котором произошел инцидент, был сдан в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM, построенный для жильцов «авариек» дом расстроил архангельского губернатора.